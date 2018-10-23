Кличко назвав нові терміни будівництва метро на Троєщину

Міський голова Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про здійснення будівництва лінії метрополітену до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у період 2018-2025 років.

Про це йдеться у розпорядженні №1882 від 19 жовтня.

Відповідні зміни внесено до розпорядження Київської міської держадміністрації про відновлення будівництва Подільсько-Вигурівської лінії від 20 липня 2004 року.

Згідно з документом, замовником робіт є комунальне підприємство "Київський метрополітен" (крім ділянки від дамби Русанівських садів до станції метро "Райдужна" (Райдужний масив).

"Здійснити у 2018-2025 роках будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від кільцевої дороги до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина з двома електродепо", - йдеться у розпорядженні.

Повідомляється, що період з 2018 по 2020 роки має бути забезпечена розробка проектної документації, проведення її експертизи та затвердження.

У документі наголошується, що щоквартально заступнику голови КМДА має надходити звіт про стан виконання цього розпорядження.

Крім того підрядник повинен надати гарантію експлуатації об'єктів не менше 10 років, а також повернення коштів у разі виявлення завищення вартості робіт.

Нагадаємо, будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу було розпочато у грудні 2003 року, проте з 2007 року роботи були припинені через відсутність фінансування.

У 2010 році фінансування було відновлено, і в кінці жовтня була здана в експлуатацію перша черга: відкрито двосторонній рух транспорту по Гаванському мосту і естакаду з мосту на вул. Набережно-Хрещатицька.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід довжиною 7 км і шириною 35 м призначений для автомобільного транспорту та поїздів метрополітену, має з'єднати Правий берег (Поділ), Труханів острів і Лівий берег Києва (Троєщину і Воскресенський масив).

Переможцем відкритого конкурсу на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту стало ТОВ "Еко-Буд-Трейд" (Київ). Ряд робіт по будівництву моста компанія повинна була завершити в 2017 році.

Експертиза, проведена німецькими фахівцями, показала, що Подільсько-Воскресенський міст знаходиться в непоганому стані, а вартість добудови становитиме близько 350 млн євро.

Подільсько-Воскресенський міст у Києві став об'єктом дослідження для фахівців з Німеччини як невдалий архітектурний проект, аналіз якого зробили для створення практичного посібника з планування та будівництва великих мостів.