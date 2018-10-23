Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко назвал новые сроки строительства метро на Троещину

Вторник, 23 октября 2018, 16:19

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение об осуществлении строительства линии метрополитена до жилого массива Выгуровщина-Троещина в период 2018-2026 годов.

Об этом говорится в распоряжении №1882 от 19 октября.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение Киевской городской госадминистрации о возобновлении строительства Подольско-Выгуровской линии от 20 июля 2004 года.

Согласно документу, заказчиком работ является коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" (кроме участка от дамбы Русановских садов до станции метро "Радужная" (Радужный массив).

"Осуществить в 2018-2025 годах строительство Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена от кольцевой дороги до жилого массива Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо", - говорится в распоряжении.

Сообщается, что период с 2018 по 2020 годы должна быть обеспечена разработка проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждение.

В документе отмечается, что ежеквартально заместителю председателя КГГА должен поступать отчет о состоянии выполнения этого распоряжения.

Кроме того подрядчик должен предоставить гарантию эксплуатации объектов на не менее, чем 10 лет, а также возврат средств в случае выявления завышения стоимости работ.

Напомним, строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода было начато в декабре 2003 года, однако с 2007 года работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования.

В 2010 году финансирование было возобновлено, и в конце октября была сдана в эксплуатацию первая очередь: открыто двустороннее движение транспорта по Гаванскому мосту и эстакаду с моста на ул. Набережно-Крещатицкая.

Подольско-Воскресенский мостовой переход длиной 7 км и шириной 35 м предназначен для автомобильного транспорта и поездов метрополитена и должен соединить Правый берег (Подол), Труханов остров и Левый берег Киева (Троещину и Воскресенский массив).

Победителем открытого конкурса на строительство Подольско-Воскресенского моста стало ООО "Эко-Буд-Трейд" (Киев). Ряд работ по строительству моста компания должна завершить в 2017 году.

Экспертиза, проведенная немецкими специалистами, показала, что Подольско-Воскресенский мост находится в неплохом состоянии, а стоимость достройки составит около 350 млн евро.

В июле 2017 года Кличко заявил, что достройка Подольско-Воскресенского моста начнется через месяц.

Подольско-Воскресенский мост в Киеве стал объектом исследования для специалистов из Германии как неудачный архитектурный проект, анализ которого сделали для создания практического пособия по планированию и строительству больших мостов.

Украинская правда
Темы: КиевВиталий Кличкометро
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Киев
В Киеве мужчина предлагал полицейским покурить с ним наркотики
Ключевые мосты в Ровно и Житомире в критическом состоянии, но в лучшем, чем в Киеве - проверка
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
Последние новости
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика из интерната
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:20
Нефть подорожала на 1%: напряженность в Красном море сохраняется
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
Все новости...
Реклама: