Поліція затримала "антикорупціонерів", які вимагали гроші за компромат

Поліція затримала групу зловмисників, які під видом антикорупційної діяльності займалися вимаганням грошей.

Про це у вівторок повідомляє прес-служба Нацполіції.

Під час обшуку в одного з фігурантів виявлено паспорт так званої "Луганської народної республіки".

Назву організації в поліції не вказали.

"Для прикриття своєї протиправної діяльності учасники групи створили громадську організацію, що нібито займалася боротьбою з корупцією в Україні. Правопорушники підшукували компрометуючу інформацію на працівників державних органів, комерційних структур. В подальшому вони вимагали від обраних жертв кошти за нерозголошення компрометуючої або конфіденційної інформації, що ними була сфальсифікована", - йдеться у повідомленні.

"У разі відмови потерпілих виплачувати кошти "антикорупціонери" чинили на них тиск, зокрема - погрожували фізичною розправою та знищенням майна. Крім того, як останній аргумент, зловмисники повідомляли в мережі Інтернет про викриття ще одного "корупціонера" та поширювали сфальсифіковану інформацію", - повідомили в поліції.

Вказується, що організатора злочинної групи поліцейські затримали після вимагання коштів.