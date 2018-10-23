Полиция задержала "антикоррупционеров", которые требовали деньги за компромат

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Вторник, 23 октября 2018, 16:59

Полиция задержала группу злоумышленников, которые под видом антикоррупционной деятельности занимались вымогательством денег.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во время обыска у одного из фигурантов обнаружено паспорт так называемой "Луганской народной республики".

Название организации в полиции не указали.

"Для прикрытия своей противоправной деятельности участники группы создали общественную организацию, якобы занимавшуюся борьбой с коррупцией в Украине. Правонарушители подыскивали компрометирующую информацию на работников государственных органов, коммерческих структур. В дальнейшем они требовали от выбранных жертв деньги за неразглашение компрометирующей или конфиденциальной информации, которыми было сфальсифицировано", - говорится в сообщении.

"В случае отказа потерпевших выплачивать средства "антикоррупционеры" оказывали на них давление, в частности - угрожали физической расправой и уничтожением имущества. Кроме того, как последний аргумент, злоумышленники сообщали в сети Интернет о разоблачении еще одного "коррупционера" и распространяли фальсифицированную информацию", - сообщили в полиции.

Указывается, что организатора преступной группы полицейские задержали после вымогательства средств.

Украинская правда
Темы: коррупция полиция
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