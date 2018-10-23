НАБУ розслідує розкрадання коштів держбанку, організоване нардепом

Національне антикорупційне бюро розслідує заволодіння 20 мільйонами доларів США державного банку, організоване народним депутатом.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними "Української правди", йдеться про нардепа Станіслава Березкіна, члена "Волі народу".

Зазначається, що виконавцями злочину були родичі та бізнес-партнери нардепа.

За версією слідства, наприкінці 2013 року депутат через підконтрольне йому підприємство організував заволодіння 20 мільйонами доларів державного банку під приводом отримання кредиту.

"Наразі 10 осіб затримано, їм повідомляється про підозру і готуються клопотання про застосування запобіжних заходів", – кажуть у САП.

Правоохоронці не називають ім'я депутата та не уточнюють, про який саме банк йдеться, але обіцяють найближчим часом направити до ГПУ подання на зняття недоторканності з нардепа.

Кошти необхідні були для купівлі корпоративних прав одного з підприємств на узбережжі Чорного моря. Але розміру забезпечення для кредиту було недостатньо, через це фігуранти справи разом із працівниками банку, яких залучили до злочину, уклали договір про начебто поставку товару.

За цим договором право вимоги на понад 100 мільйонів було передано в якості забезпечення кредиту.

Одержані кредитні кошти перерахували на рахунки в іноземних банках і використали для придбання корпоративних прав підприємства.

Ці корпоративні права потім розподілили між сином, дочкою народного депутата та його колишнім бізнес-партнером.

"Слід зазначити, що окрім втрати коштів внаслідок безпідставної видачі кредиту, банківська установа також зазнала збитків на суму сформованого резерву – понад 130 млн. грн", – стверджують у прокуратурі.



За інформацією прес-служби НАБУ, бюро та САП затримали 10 осіб та повідомили їм про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209 КК України.

Серед підозрюваних — два чинні та один колишній посадовці Ощадбанку. Решта — колишні бенефіціари групи компаній "Креатив", низка екс-службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цього холдингу, та оцінювач.

У кінці 2016 року повідомлялося, що державний Ощадбанк відсудив у співвласників агрохолдингу "Креатив" Юрія Давидова та Максима Березкіна, 200 млн доларів. Всього Березкін і Давидов винні Ощадбанку 300 млн доларів за фіктивними кредитами.

Максим Березкін, ймовірно, є сином Станіслава Березкіна.

Як писала "Економічна правда", у 2015 році обидва Березкіни, які були засновниками "Креативу", вийшли зі складу акціонерів.