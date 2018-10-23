НАБУ расследует хищения денег госбанка, организованное нардепом

Национальное антикоррупционное бюро расследует завладение 20 миллионами долларов США государственного банка, организованное народным депутатом.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным "Украинской правды", речь идет про нардепа Станислава Березкина, члена "Воли народа".

Отмечается, что исполнителями преступления были родственники и бизнес-партнеры нардепа.

По версии следствия, в конце 2013 года депутат через подконтрольное ему предприятие организовал завладение 20 миллионами долларов государственного банка под предлогом получения кредита.

"Сейчас 10 человек задержаны, им сообщается о подозрении и готовятся ходатайства о применении мер", – говорят в САП.

Правоохранители не называют имя депутата и не уточняют, о каком именно банке идет речь, но обещают в ближайшее время направить в ГПУ представление на снятие неприкосновенности с нардепа.

Деньги необходимы были для покупки корпоративных прав одного из предприятий на побережье Черного моря. Но размера обеспечения для кредита было недостаточно, поэтому фигуранты дела вместе с работниками банка, которых привлекли к преступлению, заключили договор на якобы поставку товара.

По этому договору право требования на более 100 миллионов были переданы в качестве обеспечения кредита.

Полученные кредитные средства перечислили на счета в иностранных банках и использовали для приобретения корпоративных прав предприятия.

Эти корпоративные права затем распределили между сыном, дочерью народного депутата и его бывшим бизнес-партнером.

"Следует отметить, что кроме потери средств в результате безосновательной выдачи кредита, банковское учреждение также понесло убытки на сумму сформированного резерва – более 130 млн. грн", – утверждают в прокуратуре.

По информации пресс-службы НАБУ, бюро и САП задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209 УК Украины.

Среди подозреваемых - два действующих и одно бывшее должностное лицо Ощадбанка. Остальные - бывшие бенефициары группы компаний "Креатив", ряд бывших служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав этого холдинга, и оценщик.

В конце 2016 года сообщалось, что государственный Ощадбанк отсудил у совладельцев агрохолдинга "Креатив" Юрия Давыдова и Максима Березкина, 200 млн долларов. Всего Березкин и Давыдов должны Ощадбанку 300 млн долларов по фиктивным кредитам.

Максим Березкин, вероятно, является сыном Станислава Березкина.

Как писала "Экономическая правда", в 2015 году оба Березкины, которые были основателями "Креатива", вышли из состава акционеров.