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Верховний суд призупинив провадження за позовом Аксьонова щодо санкцій

Вівторок, 23 жовтня 2018, 18:10

Касаційний адміністративний суд призупинив провадження за позовом голови підконтрольного Кремлю "уряду" Криму Сергія Аксьонова про скасування санкцій щодо нього.

Про це 23 жовтня Крим.Реалії повідомили в суді.

В адмінсуді не розкрили всіх деталей підсумку засідання, але відзначили, що призупинення провадження пов'язане з порядком розгляду справи.

У суді уточнили, що суд задовольнив дві постанови про залучення третьої особи у справі Аксьонова та постанову заяви представника Аксьонова, адвоката Антона Журавля, про "зупинення провадження у справі".

"Дозвіл зазначеного спору (про санкції проти Аксьонова) передує рішенням у справі про законність рішення РНБО 2 травня 2018 року про застосування та скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів...", - процитували в суді фрагмент постанови.

Пояснюється, що спочатку мають розглянути спір про законність рішення РНБО. Після цього суд розгляне спір про санкції щодо Аксьонова.

Адвокат Аксьонова Антон Журавель повідомив виданню, що ще не отримав рішення суду.

Як повідомлялося, Аксьонов вимагає скасувати введені проти нього персональні санкції.

31 серпня стало відомо, що Аксьонов подав позов до Ради національної безпеки і оборони України до Окружного адміністративного суду Києва.

Позивач просив суд визнати протиправним та скасувати рішення РНБОУ "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), в частині включення Сергія Аксьонова в перелік осіб, стосовно яких застосовуються санкції.

19 вересня в Касаційному суді України був зареєстрований позов Аксьонова, яким він вимагає скасувати указ президента Петра Порошенка, яким були введені санкції РНБО, в тому числі проти Аксьонова.

Теми: санкціїКримсуд
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