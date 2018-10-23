На Донбасі авто комунальників підірвалось на міні

На Донеччині автомобіль із працівниками КП "Вода Донбасу" 23 жовтня підірвався на міні.



Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства.

Інцидент стався, коли бригада аварійно-відновлювальних робіт направлялася для ремонту ушкодженої частини водопроводу "Горлівка-Торецьк".

"По дорозі до місця передбачуваного пориву автомобіль КРАЗ, що віз екскаватор, потрапив на вибуховий пристрій, в результаті чого була пошкоджена кабіна автомобіля, середній міст, відірваний бензобак. Водій контужений, інші члени бригади не постраждали", — розповіли деталі події у прес-службі компанії.

Там додали, що поки призупинили роботи по відновленню водопостачання Торецьку.