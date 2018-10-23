На Донбассе авто коммунальщиков взорвалось на мине

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Вторник, 23 октября 2018, 18:13

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

Инцидент произошел, когда бригада аварийно-восстановительных работ направлялась для ремонта поврежденной части водопровода "Горловка-Торецк".

"По дороге к месту предполагаемого порыва автомобиль КРАЗ, который вез экскаватор, попал на взрывное устройство, в результате чего была повреждена кабина автомобиля, средний мост, оторван бензобак. Водитель контужен, другие члены бригады не пострадали", - рассказали детали происшествия в пресс-службе компании.

Там добавили, что приостановили работы по восстановлению водоснабжения Торецка.

Темы: взрыв Донбасс Горловка
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