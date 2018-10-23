На Донбасі загинув боєць ООС
Вівторок, 23 жовтня 2018, 18:49
Упродовж доби 23 жовтня в ході бойових дій на Донбасі загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил.
Про це йдеться повідомленні ООС у Facebook.
Вказується, що бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню.
"Противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Станиці Луганської, Марїнки, Старогнатівки та Гнутового", - йдеться у повідомленні.
"У всіх випадках ведення вогню противником Об’єднані сили вживали адекватних заходів", - заявили в ООС.
Ситуація, згідно з повідомленням, в районі проведення ООС залишається контрольованою.
Українська правда