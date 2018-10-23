На Донбасі загинув боєць ООС

5136 переглядів
Вівторок, 23 жовтня 2018, 18:49

Упродовж доби 23 жовтня в ході бойових дій на Донбасі загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил.

Про це йдеться повідомленні ООС у Facebook.

Вказується, що бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню.

"Противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Станиці Луганської, Марїнки, Старогнатівки та Гнутового", - йдеться у повідомленні.

"У всіх випадках ведення вогню противником Об’єднані сили вживали адекватних заходів", - заявили в ООС.

Ситуація, згідно з повідомленням, в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Українська правда
Теми: Донбас АТО
powered by lun.ua
По темі
На Донбасі авто комунальників підірвалось на міні 23 жовтня 2018, 18:13
Підрив двох мешканців окупованого Золотого кваліфікували як теракт 23 жовтня 2018, 15:27
ООС: Бойовики 3 години обстрілювали позиції ЗСУ біля Щастя 23 жовтня 2018, 08:09
Усі новини
Головні новини
Опубліковано рейтинг 100 найбагатших українців
Нападника на Чорновол засудили до 5 років в'язниці
Світоліна вперше вийшла до півфіналу Підсумкового турніру сезону
У владі прокоментували ситуацію з відставкою відразу 4 голів ОДА
Усі новини
дослідження

Чому ранкова піца іноді краще, ніж солодкі снекові сніданки

гід

Барахолки, комісіонки та вінтажні магазини Києва