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На Донбасі загинув боєць ООС

Вівторок, 23 жовтня 2018, 18:49

Упродовж доби 23 жовтня в ході бойових дій на Донбасі загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил.

Про це йдеться повідомленні ООС у Facebook.

Вказується, що бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню.

"Противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Станиці Луганської, Марїнки, Старогнатівки та Гнутового", - йдеться у повідомленні.

"У всіх випадках ведення вогню противником Об’єднані сили вживали адекватних заходів", - заявили в ООС.

Ситуація, згідно з повідомленням, в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Українська правда
Теми: ДонбасАТО
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