На Донбассе погиб боец ООС
Вторник, 23 октября 2018, 18:49
В течение суток 23 октября в ходе боевых действий на Донбассе погиб один военнослужащий Объединенных сил.
Об этом говорится сообщении ООС в Facebook.
Указывается, что боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.
"Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской, Маринкы, Старогнатовка и Гнутово", - говорится в сообщении.
"Во всех случаях ведения огня противником Объединенные силы употребляли адекватные меры", - заявили в ООС.
Ситуация, согласно сообщению, в районе проведения ООС остается контролируемой.
Украинская правда