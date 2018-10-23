На Донбассе погиб боец ООС

В течение суток 23 октября в ходе боевых действий на Донбассе погиб один военнослужащий Объединенных сил.

Об этом говорится сообщении ООС в Facebook.

Указывается, что боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской, Маринкы, Старогнатовка и Гнутово", - говорится в сообщении.

"Во всех случаях ведения огня противником Объединенные силы употребляли адекватные меры", - заявили в ООС.

Ситуация, согласно сообщению, в районе проведения ООС остается контролируемой.