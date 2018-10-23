Клімкін спрогнозував дії Росії напередодні виборів в Україні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що Росія використовуватиме весь доступний їй спектр важелів впливу та тиску на Україну, щоб дестабілізувати ситуацію в країні перед майбутніми президентськими та парламентськими виборами в 2019 році.

Про це він сказав під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовічем у вівторок у Варшаві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Перед виборами, перед президентськими та парламентськими виборами наступного року, Росія робитиме абсолютно все, щоб дестабілізувати Україну", - зазначив Клімкін

Також глава МЗС України нагадав, що наразі Росія цілеспрямовано намагається дестабілізувати ситуацію в Азовському морі.

За словами Клімкіна, він обговорив з Чапутовічем питання надання Польщею допомоги в боротьбі України проти російської збройної та гібридної агресії.

Нагадаємо, у НАТО стурбовані загостренням ситуації в Азовському морі через дії РФ.