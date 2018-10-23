Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімкін спрогнозував дії Росії напередодні виборів в Україні

Вівторок, 23 жовтня 2018, 19:40

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що Росія використовуватиме весь доступний їй спектр важелів впливу та тиску на Україну, щоб дестабілізувати ситуацію в країні перед майбутніми президентськими та парламентськими виборами в 2019 році.

Про це він сказав під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовічем у вівторок у Варшаві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Перед виборами, перед президентськими та парламентськими виборами наступного року, Росія робитиме абсолютно все, щоб дестабілізувати Україну", - зазначив Клімкін

Також глава МЗС України нагадав, що наразі Росія цілеспрямовано намагається дестабілізувати ситуацію в Азовському морі.

За словами Клімкіна, він обговорив з Чапутовічем питання надання Польщею допомоги в боротьбі України проти російської збройної та гібридної агресії.

Нагадаємо, у НАТО стурбовані загостренням ситуації в Азовському морі через дії РФ.

Теми: УкраїнаКлімкінРосіяПольщаАзовське море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Україна
Перші танки Abrams можуть прибути в Україну у вересні – ЗМІ
Розвідка США: Росія отримує від Китаю технології для війни проти України
В Євросоюзу наразі немає коштів на транзит зерна з України – ЗМІ
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: