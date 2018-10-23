Климкин спрогнозировал действия России накануне выборов в Украине

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Вторник, 23 октября 2018, 19:40

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что Россия будет использовать весь доступный ей спектр рычагов влияния и давления на Украину, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами в 2019 году.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцек Чапутовичем во вторник в Варшаве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Перед выборами, перед президентскими и парламентскими выборами в следующем году, Россия будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину", - отметил Климкин

Также глава МИД Украины напомнил, что сейчас Россия целенаправленно пытается дестабилизировать ситуацию в Азовском море.

По словам Климкина, он обсудил с Чапутовичем вопрос предоставления Польшей помощи в борьбе Украины против российской вооруженной и гибридной агрессии.

Напомним, в НАТО обеспокоены обострением ситуации в Азовском море из-за действий РФ.

Темы: Украина Климкин Росcия Польша Азовское море
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