Україна офіційно оголосила, що Ягланда на посаді генсека РЄ має замінити жінка

У Раді Європи розпочався процес відбору кандидатів на посаду нового Генерального секретаря організації. Міністерство закордонних справ України наполягає, що пост повинна зайняти жінка, яка представляє східну або центральну Європу.

Про це йдеться в оприлюдненому у вівторок документі, в якому викладено бачення українського зовнішньополітичного відомства того, яким критеріям має відповідати людина, яка очолить організацію.

"Хоч ми і переконані, що найкращий і найсильніший кандидат має перемогти в прозорій і чесній боротьбі, ми наполягаємо на тому, що після 70 років домінування чоловіків на чолі Секретаріату, жінки Європи мають отримати ще одну можливість вести Раду Європи через бурхливі часи", - зазначають у МЗС.

Також МЗС наголошує на важливості того, щоб Секретаріат очолив представник центральної або східної Європи.

"Хоча протягом перших чотирьох десятиліть після створення Ради Європи вона була майже виключно західноєвропейською організацією, останні три десятиліття позначилися історичним розширенням і вступом до неї майже 20 нових членів... Вагомий внесок країн центральної та східної Європи в поширення і зміцнення демократії на всьому континенті не визнаний радою Європи, коли йдеться про заміщення посади Генерального секретаря. Ми вважаємо, що представники цих країн мали б отримати можливість очолити Секретаріат уперше за сімдесят років існування Ради Європи", - йдеться в документі.

Відповідно до встановленої процедури, відібрані Комітетом міністрів РЄ кандидатури будуть передані на розгляд Парламентської асамблеї Ради Європи, яка шляхом голосування обере нового Генерального секретаря на своїй червневій сесії в 2019 році.

"Ми закликаємо до максимальної прозорості цього процесу, яка може бути досягнута, серед іншого, шляхом застосування інноваційних підходів. Наприклад - проведення прямої веб-трансляції дебатів, яка довела свою ефективність під час обрання Генерального секретаря ООН", - сказано в документі.

Як заявив представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба, новим генсеком "має бути жінка, для якої принципи та цінності РЄ будуть важливіші за "мутки" з принципами та цінностями в інтересах Росії чи будь-якої іншої держави".

"Щоб ви розуміли: за майже 70 років існування в РЄ була лише одна жінка-Генсек і усі керівники представляли Західну Європу. Час змін настав. Ми за гендерний баланс і за визнання нових реалій Європи", - написав дипломат у своєму Facebook.

Раніше заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, що курує роботу міжнародних організацій, вже натякав про потребу призначити жінку замість Торбйорна Ягланда.

Європейська правда