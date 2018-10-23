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Украина официально объявила, что Ягланда на должности генсека СЕ должна заменить женщина

Вторник, 23 октября 2018, 20:10

В Совете Европы начался процесс отбора кандидатов на должность нового Генерального секретаря организации. Министерство иностранных дел Украины настаивает, что пост должна занять женщина, представляющая центральную или восточную Европу.

Об этом говорится в обнародованном во вторник документе, в котором изложено видение украинского внешнеполитического ведомства того, каким критериям должен отвечать человек, который возглавит организацию.

"Хотя мы и убеждены, что лучший и самый сильный кандидат должен победить в прозрачной и честной борьбе, мы настаиваем на том, что после 70 лет доминирования мужчин во главе Секретариата, женщины Европы должны получить еще одну возможность вести Совет Европы через бурные времена", - отмечают в МИД.

Также МИД подчеркивает важность того, чтобы Секретариат возглавил представитель центральной или восточной Европы.

"Хотя в течение первых четырех десятилетий после создания Совета Европы она была почти исключительно западноевропейской организацией, последние три десятилетия сказались историческим расширением и вступлением в нее почти 20 новых членов ... Большой вклад стран Центральной и Восточной Европы в распространение и укрепление демократии на всем континенте не признан советом Европы, когда речь идет о замещении должности Генерального секретаря. Мы считаем, что представители этих стран должны получить возможность возглавить Секретариат впервые за семьдесят лет существования Совета Европы ", - говорится в документе.

Согласно установленной процедуре, отобранные Комитетом министров СЕ кандидатуры будут переданы на рассмотрение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая путем голосования выберет нового Генерального секретаря на своей июньской сессии в 2019 году.

"Мы призываем к максимальной прозрачности этого процесса, которая может быть достигнута, среди прочего, путем применения инновационных подходов. Например - проведением прямой веб-трансляции дебатов, которая доказала свою эффективность при избрании Генерального секретаря ООН", - говорится в документе.

Как заявил представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, новым генсеком "должна быть женщина, для которой принципы и ценности СЕ будут важнее "муток" с принципами и ценностями в интересах России или любой другой страны".

"Чтобы вы понимали: за почти 70 лет существования в СЕ была только одна женщина-генсек и все руководители представляли Западную Европу. Время перемен пришло. Мы за гендерный баланс и за признание новых реалий Европы", - написал дипломат в своем Facebook.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, курирующий работу международных организаций, уже намекал о необходимости назначить женщину вместо Торбйорна Ягланда.

Европейская правда

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Темы: УкраинаЕвропа
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