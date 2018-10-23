Могеріні: Євросоюз ніколи не визнає анексію Криму

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Вівторок, 23 жовтня 2018, 21:04

Високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні запевнила, що Європейський Союз ніколи не визнає анексію Криму Росією.

Таку заяву вона зробила виступаючи перед депутатами Європарламенту під час слухань щодо ситуації в Азовському морі, повідомляє "Укрінформ".

"Я вдячна Європейському парламенту за те, що тримає у центрі уваги ситуацію у Чорному морі після анексії Російською Федерацією Кримського півострова. Ми не визнаємо (зараз - ред) і не визнаємо (в майбутньому - ред) анексію Кримського півострова Російською Федерацією", - наголосила вона.

Раніше Могеріні заявила, що ЄС засуджує будівництво Росією Керченського мосту, а також блокування судноплавства і мілітаризацію у Азовському морі.

Теми: Крим анексія окупація ЄС Україна
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