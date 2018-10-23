Могерини: Евросоюз никогда не признает аннексию Крыма

Высокий представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заверила, что Европейский Союз никогда не признает аннексию Крыма Россией.

Такое заявление она сделала, выступая перед депутатами Европарламента во время слушаний по ситуации в Азовском море, сообщает "Укринформ".

"Я благодарна Европейскому парламенту за то, что держит в центре внимания ситуацию в Черном море после аннексии Российской Федерацией Крымского полуострова. Мы не признаем (сейчас - ред) и не признаем (в будущем - ред) аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией", - отметила она.

Ранее Могерини заявила, что ЕС осуждает строительство Россией керченского моста, а также блокирование судоходства и милитаризацию в Азовском море.