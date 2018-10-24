Ліга Чемпіонів: "Манчестер Сіті" розгромив "Шахтар" у Харкові, "Ювентус" перемагає "МЮ" в Англії

У 3 турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" без шансів був розгромлений англійським "Манчестер Сіті" з рахунком 3:0.

Команда Пепа Гвардіоли була на голову вище українського клубу.

Ще в першому таймі у ворота Андрія П'ятова залетіло два голи. На 30-й хвилині після удару Давіда Сільви м'яч уперше побував у воротах "Шахтаря".

До цього принаймні двічі мав забивати Ріяд Марез. Спочатку Марез вийшов сам на сам з П'ятовим і пробив поруч зі штангою. У наступному моменті вже після удару Мареза м'яча з порожніх воріт "гірників" вибив Ярослав Ракицький. До цього ще можна згадати удар Сільви, і ворота "Шахтаря" рятує стійка воріт.

На 35-й хвилині після подачі кутового Де Брюйне другий гол у ворота "Шахтаря" забив Емерік Лапорт - 0:2. У підопічних Пауло Фонсеки у першому таймі було шість ударів, але жодного у площину воріт.

Другий тайм нічого не змінив і "Манчестер Сіті" продовжував домінувати на полі. На 49-й хвилині Сільва міг робити дубль в цій грі, але після його удару ворота "Шахтаря" рятує виставлена нога Ісмаїлі.

На 71-й хвилині рахунок став 3:0 на користь англійців. Бернарду Сільва, який тільки вийшов на заміну, пробіг до штрафної "Шахтаря" і пробив низом, м'яч від штанги залетів у ворота донеччан.

Десь із хвилини 80-ї "Манчестер Сіті" дав трохи пограти і "Шахтарю". На 84-й хвилині з'явився момент на гол в господарів поля. Після подачі Сергія Болбата Фернандо з метрів десяти пробив вище воріт. Через дві хвилини Жуніор Мораєс бив не сильно і прямо в руки Едерсону Мораєсу. Вже в доданий арбітром час після подачі стандарту бив Мораєс і після рикошету Тарас Степаненко з кількох метрів поцілив у воротаря.

В іншому матчі групи F "Ліон" з рахунком 3:3 зіграв унічию з німецьким "Гоффенхаймом". Тепер після 3 турів "Манчестер Сіті" з шістьма очками очолив групу, "Ліон" має у своєму активі п'ять очок і другу позицію. "Гоффенхайм" та "Шахтар" заробили по два очка і посідають третє та четверте місце. У матчі 4 туру Ліги чемпіонів "Шахтар" гратиме в Англії з "Манчетстер Сіті".

У групі А в матчі Ліги Чемпіонів за вівторок, 23 жовтня, "Баварія" з рахунком 2:0 на виїзді переграла грецький АЕК. В іншому матчі цієї групи "Аякс" вирвав перемогу у "Бенфіки" на останніх хвилинах - 1:0.

У групі G мадридський "Реал" з рахунком 2:1 переміг чеську "Вікторію Пльзень", а "Рома" розгромила московський ЦСКА з рахунком 3:0.

У групі H швейцарський "Янг Бойз" завершив унічию матч з іспанською "Валенсією" - 1:1. Ще в одному матчі групи "Ювентус" у складі з Кріштіану Роналду переграв на виїзді з рахунком 1:0 "Манчестер Юнайтед". Єдиний гол забив Дібала.