Лига Чемпионов: "Манчестер Сити" разгромил "Шахтер" в Харькове, "Ювентус" побеждает "МЮ" в Англии

В 3 туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" без шансов был разгромлен "Манчестер Сити" со счетом 3:0.

Команда Пепа Гвардиолы была на голову выше украинского клуба.

Еще в первом тайме в ворота Андрея Пятова влетело два гола. На 30-й минуте после удара Давида Сильвы мяч впервые побывал в воротах "Шахтера".

До этого по крайней мере дважды должен был забивать Рияд Марез. Сначала Марез вышел один на один с Пятовым и пробил рядом со штангой. В следующем моменте уже после удара Мареза мяч из пустых ворот "горняков" выбил Ярослав Ракицкий. К этому еще можно вспомнить удар Сильвы, и ворота "Шахтера" спасает стойка ворот.

На 35-й минуте после подачи углового Де Брюйне второй гол в ворота "Шахтера" забил Эмерик Лапорт - 0:2. У подопечных Пауло Фонсеки в первом тайме было шесть ударов, но ни одного в створ.

Второй тайм ничего не изменил и "Манчестер Сити" продолжал доминировать на поле. На 49-й минуте Сильва мог делать дубль в этой игре, но после его удара ворота "Шахтера" спасает выставленная ​​нога Исмаили.

На 71-й минуте счет стал 3:0 в пользу англичан. Бернарду Сильва, только вышедший на замену, пробежал до штрафной "Шахтера" и пробил низом, мяч от штанги залетел в ворота дончан.

Где-то с минуты 80-й "Манчестер Сити" дал немного поиграть и "Шахтеру". На 84-й минуте появился момент на гол у хозяев поля. После подачи Сергея Болбата Фернандо метров с десяти пробил выше ворот. Через 2 минуты Жуниор Мораес бил не сильно и прямо в руки Эдерсону Мораесу. Уже в добавленное арбитром время после подачи стандарта бил Мораес и после рикошета Тарас Степаненко с нескольких метров попал во вратаря.

В другом матче группы F "Лион" со счетом 3:3 сыграл вничью с немецким "Гоффенхаймом". Теперь после 3 туров "Манчестер Сити" с шестью очками возглавил группу, "Лион" имеет в своем активе пять очков и второе место. "Гоффенхайм" и "Шахтер" заработали по два очка и занимают третье и четвертое место. В матче 4 тура Лиги чемпионов "Шахтер" будет играть в Англии с "Манчетстер Сити".

В группе А в матче Лиги Чемпионов за вторник, 23 октября, "Бавария" со счетом 2:0 на выезде переиграла греческий АЕК. В другом матче этой группы "Аякс" вырвал победу у "Бенфики" на последних минутах - 1:0.

В группе G мадридский "Реал" со счетом 2:1 победил чешскую "Викторию Пльзень", а "Рома" разгромила московский ЦСКА со счетом 3:0.

В группе H швейцарский "Янг Бойз" завершил вничью матч с "Валенсией" - 1:1. Еще в одном матче группы "Ювентус" с Криштиану Роналду в составе обыграл на выезде со счетом 1:0 "Манчестер Юнайтед". Единственный гол забил Дибала.