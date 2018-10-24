США відкликають візи урядовців Саудівської Аравії, які причетні до смерті Хашоггі

США відкликають візи урядовців Саудівської Аравії, які причетні до смерті журналіста Джамаля Хашоггі, та розглядають можливість введення санкцій.

Про це заявив держсекретар Майк Помпео, передає Reuters.

"США ідентифікували деяких саудівських посадовців, відповідальних за вбивство журналіста Хашоггі, і вживають заходів, включно з скасуванням віз та вивченням можливості введення санкцій.

Американська розвідка встановила деяких відповідальних осіб, у тому числі в розвідувальних службах, при королівському дворі, в МЗС та інших міністерствах", - підкреслив Помпео.

За його словами, Держдеп працює з Міністерством фінансів щодо можливого застосування санкцій відповідно до Глобального Акту Магнітського відносно цих осіб.

"Це не буде останнє слово з боку США у цій справі. Сполучені Штати не допускають подібних жорстоких дій, щоб через насильство змусити мовчати журналіста Хашоггі", - додав він.

"Візи 21 посадовця Саудівського Аравії, які причетні до вбивства Хашоггі, будуть відкликані, або вони стануть небажаними для відвідування США та отримання американської візи", - заявила речниця Держдепу Хізер Науерт.

"Більшість з цих 21 мають візи США", - зазначила вона.

Турецькі ЗМІ у вівторок повідомили, що частини тіла Хашоггі знайшли в колодязі на території генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі.

Нагадаємо, Хашоггі зник у консульстві у Стамбулі 2 жовтня. Турецька влада стверджувала, що саудівські агенти убили та розчленували журналіста. Саудівська Аравія до останнього заперечувала факт смерті, аж поки не визнала, що Хашоггі помер випадково, внаслідок бійки.

США і європейські країни вважають, що Ер-Ріяд приховує всю правду про загибель, і вимагають продовження розслідування.

Агентство Reuters повідомило, що наказ убити саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі через Skype віддав радник та один із ключових членів наближеного до наслідного принца Саудівської Аравії кола Сауд аль-Кахтані.

За даними джерел, запис Skype-розмови є у розпорядженні турецького президента Ердогана. Турецький глава відмовляється надавати його американцям.

Детальніше читайте у статті: "Вбивча дипломатія: які наслідки може мати зникнення саудівського опозиціонера".