США отзывают визы чиновников Саудовской Аравии, причастных к смерти Хашогги

США отзывают визы чиновников Саудовской Аравии, причастных к смерти журналиста Джамаля Хашогги, и рассматривают возможность введения санкций.

Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, передает Reuters.

"США идентифицировали некоторых саудовских чиновников, ответственных за убийство журналиста Хашогги, и принимают меры, включая отзыв виз и изучение возможности введения санкций.

Американская разведка установила некоторых ответственных лиц, в том числе в разведывательных службах, при королевском дворе, в МИД и других министерствах", - подчеркнул Помпео.

По его словам, Госдеп работает с Министерством финансов относительно возможного применения санкций в соответствии с Глобальным Актом Магнитского в отношении этих лиц.

"Это не будет последнее слово со стороны США в этом деле. Соединенные Штаты не допускают подобных жестоких действий, чтобы через насилие заставить молчать журналиста Хашогги", - добавил он.

"Визы 21 чиновника Саудовской Аравии, которые причастны к убийству Хашогги, будут отозваны, или они станут нежелательными для посещения США и получения американской визы", - заявила пресс-секретарь Госдепа Хизер Науерт.

"Большинство из этих 21 имеют визы США", - отметила она.

Турецкие СМИ во вторник сообщили, что части тела Хашогги нашли в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Напомним, Хашогги исчез в консульстве в Стамбуле 2 октября. Турецкие власти утверждали, что саудовские агенты убили и расчленили журналиста. Саудовская Аравия до последнего отрицала факт смерти, пока не признала, что Хашогги умер случайно, в результате драки.

США и европейские страны считают, что Эр-Рияд скрывает всю правду о гибели, и требуют продолжения расследования.

Агентство Reuters сообщило, что приказ убить саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги по Skype отдал советник и один из ключевых членов приближенного к наследного принца Саудовской Аравии круга Сауд аль-Кахтани.

По данным источников, запись Skype-разговора имеется в распоряжении турецкого президента Эрдогана, но он отказывается предоставлять ее американцам.

Подробнее читайте в статье: "Убийственная дипломатия: какие последствия может иметь исчезновение саудовского оппозиционера".