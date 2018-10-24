Трамп підтвердив можливість зустрічі з Путіним у листопаді

Президент США Дональд Трамп заявив, що він, ймовірно, зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним наступного місяця, коли обидва візьмуть участь у заходах в Парижі, присвячених завершенню Першої світової війни.

Про це повідомляє Reuters.

"Я думаю, що, ймовірно, ми зустрінемось", - сказав глава Білого дому, коментуючи свою заплановану поїздку в Париж.

"Зустріч ще не організована. Ймовірно, це буде зроблено", - додав він.

Після зустрічі в Москві між Путіним та радником Трампа з питань національної безпеки Джоном Болтоном обидві сторони заявили, що попередня домовленість про зустріч 11 листопада у столиці Франції була досягнута.

Як повідомлялось, президент Росії Володимир Путін заявив раднику Білого дому з питань національної безпеки Джону Болтону, що хоче провести нові переговори з президентом США Дональдом Трампом, і запропонував зустрітися у Парижі наступного місяця.

Очікується, що Путін і Трамп візьмуть участь у заходах в Парижі 11 листопада, присвячених завершенню Першої світової війни. Путін запропонував Трампу зустрітися на "полях" урочистостей, а Болтон сказав, що він вважає, що Трамп очікує зустрічі.