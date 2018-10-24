Трамп подтвердил возможность встречи с Путиным в ноябре

Президент США Дональд Трамп заявил, что он, вероятно, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в следующем месяце, когда оба примут участие в мероприятиях в Париже, посвященных завершению Первой мировой войны.

Об этом сообщает Reuters.

"Я думаю, что, вероятно, мы встретимся", - сказал глава Белого дома, комментируя свою запланированную поездку в Париж.

"Встреча еще не организована. Вероятно, это будет сделано", - добавил он.

После встречи в Москве между Путиным и советником Трампа по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном обе стороны заявили, что предварительная договоренность о встрече 11 ноября в столице Франции была достигнута.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин заявил советнику Белого дома по вопросам национальной безопасности Джону Болтону, что хочет провести новые переговоры с президентом США Дональдом Трампом, и предложил встретиться в Париже в следующем месяце.

Ожидается, что Путин и Трамп примут участие в мероприятиях в Париже 11 ноября, посвященных завершению Первой мировой войны. Путин предложил Трампу встретиться на "полях" торжеств, а Болтон сказал, что он считает, что Трамп ожидает встречи.