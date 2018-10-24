Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп подтвердил возможность встречи с Путиным в ноябре

Среда, 24 октября 2018, 01:27
Трамп подтвердил возможность встречи с Путиным в ноябре

Президент США Дональд Трамп заявил, что он, вероятно, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в следующем месяце, когда оба примут участие в мероприятиях в Париже, посвященных завершению Первой мировой войны.

Об этом сообщает Reuters.

"Я думаю, что, вероятно, мы встретимся", - сказал глава Белого дома, комментируя свою запланированную поездку в Париж.

"Встреча еще не организована. Вероятно, это будет сделано", - добавил он.

После встречи в Москве между Путиным и советником Трампа по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном обе стороны заявили, что предварительная договоренность о встрече 11 ноября в столице Франции была достигнута.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин заявил советнику Белого дома по вопросам национальной безопасности Джону Болтону, что хочет провести новые переговоры с президентом США Дональдом Трампом, и предложил встретиться в Париже в следующем месяце.

Ожидается, что Путин и Трамп примут участие в мероприятиях в Париже 11 ноября, посвященных завершению Первой мировой войны. Путин предложил Трампу встретиться на "полях" торжеств, а Болтон сказал, что он считает, что Трамп ожидает встречи.

Темы: ТрампСШАРосcияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Трамп
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Трамп и Десантис осудили предоставление кассетных боеприпасов Украине
Последние новости
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика из интерната
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:20
Нефть подорожала на 1%: напряженность в Красном море сохраняется
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
Все новости...
Реклама: