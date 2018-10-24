ДТП з патрульними на Львівщині: помер другий поліцейський

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Середа, 24 жовтня 2018, 02:11

Унаслідок ДТП на Львівщині 20 жовтня за участі вантажівки та автомобіля поліції загинув другий патрульний поліцейський. Перший поліцейський помер на місці аварії.

Про це повідомляє патрульна поліція у Facebook.

"Після тривалої боротьби за життя помер наш брат та колега - Остап Кутний. Травми, які він отримав у страшній ДТП, виявилися несумісними з життям", - заявили у відомстві.

23 жовтня Остап Кутний помер в лікарні,  не прийшовши до тями.

Поліцейському був 31 рік, у чоловіка залишився 4-річний син.

Як повідомлялось, 20 жовтня у Львівській обл. на трасі Тернопіль - Львів - Рава-Руська біля с. Мощана внаслідок ДТП за участі вантажівки та автомобіля поліції загинув 22-річний поліцейський Назарій Присташ.

Теми: ДТП Львівщина поліція
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