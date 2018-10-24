ДТП с патрульными на Львовщине: умер второй полицейский

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Среда, 24 октября 2018, 02:11

В результате ДТП на Львовщине 20 октября с участием грузовика и автомобиля полиции погиб второй патрульный полицейский. Первый полицейский скончался на месте аварии.

Об этом сообщает патрульная полиция в Facebook.

"После длительной борьбы за жизнь умер наш брат и коллега - Остап Кутный. Травмы, которые он получил в страшном ДТП, оказались несовместимыми с жизнью", - заявили в ведомстве.

23 октября Остап Кутный умер в больнице, не приходя в сознание.

Полицейскому был 31 год, у него остался 4-летний сын.

Как сообщалось, 20 октября во Львовской обл. на трассе Тернополь - Львов - Рава-Русская возле с. Мощана результате ДТП с участием грузовика и автомобиля полиции погиб 22-летний полицейский Назарий Присташ.

Темы: ДТП Львовщина полиция
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