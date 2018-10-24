У Швейцарії затримали 2 росіян, які планували хакерську атаку на WADA

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Середа, 24 жовтня 2018, 03:25

Двох громадян Росії у вівторок, 23 жовтня, затримали за підозрою у плануванні здійснення хакерської атаки на лабораторію Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) у Лозанні.

Про це повідомляє агентство SID, передає DW.

Зазначається, що Міністерство юстиції Швейцарії дало дозвіл на подальше розслідування справи.

Окрім WADA, хакери планували атаки на ряд інших установ.

У вересні виконавчий комітет WADA поновив у правах Російське антидопінгове агентство (РУСАДА), яке позбавили акредитації у листопаді 2015 року, коли з'явилася інформація про вживання допінгу російськими легкоатлетами.

Поновлення супроводжувалось жорсткими умовами - WADA має отримати доступ до лабораторних даних і зразків проб у московській лабораторії.

Раніше Федеральна розвідувальна служба Швейцарії застерегла щодо зростання шпигунської активності РФ.

За словами голови розвідслужби Швейцарії Жана-Філіппа Годена, Росія обрала Швейцарію мішенню своїх шпигунських дій через те, що тут розташовані офіси багатьох міжнародних організацій і установ.

Теми: Росія хакери Швейцарія
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