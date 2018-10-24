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В Швейцарии задержали 2 россиян, которые планировали хакерскую атаку на WADA

Среда, 24 октября 2018, 03:25
В Швейцарии задержали 2 россиян, которые планировали хакерскую атаку на WADA

Двух граждан России во вторник, 23 октября, задержали по подозрению в планировании осуществления хакерской атаки на лабораторию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне.

Об этом сообщает агентство SID, передает DW.

Отмечается, что Министерство юстиции Швейцарии дало разрешение на дальнейшее расследование дела.

Кроме WADA, хакеры планировали атаки на ряд других учреждений.

В сентябре исполнительный комитет WADA восстановил в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое лишили аккредитации в ноябре 2015 года, когда появилась информация об употреблении допинга российскими легкоатлетами.

Восстановление сопровождалось жесткими условиями - WADA может получить доступ к лабораторным данным и образцам проб в московской лаборатории.

Ранее Федеральная разведывательная служба Швейцарии предостерегла рост шпионской активности РФ.

По словам главы разведслужбы Швейцарии Жана-Филиппа Годена, Россия выбрала Швейцарию мишенью своих шпионских действий из-за того, что здесь расположены офисы многих международных организаций и учреждений.

Темы: РосcияхакерыШвейцария
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