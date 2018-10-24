В Швейцарии задержали 2 россиян, которые планировали хакерскую атаку на WADA
Двух граждан России во вторник, 23 октября, задержали по подозрению в планировании осуществления хакерской атаки на лабораторию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне.
Об этом сообщает агентство SID, передает DW.
Отмечается, что Министерство юстиции Швейцарии дало разрешение на дальнейшее расследование дела.
Кроме WADA, хакеры планировали атаки на ряд других учреждений.
В сентябре исполнительный комитет WADA восстановил в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое лишили аккредитации в ноябре 2015 года, когда появилась информация об употреблении допинга российскими легкоатлетами.
Восстановление сопровождалось жесткими условиями - WADA может получить доступ к лабораторным данным и образцам проб в московской лаборатории.
Ранее Федеральная разведывательная служба Швейцарии предостерегла рост шпионской активности РФ.
По словам главы разведслужбы Швейцарии Жана-Филиппа Годена, Россия выбрала Швейцарию мишенью своих шпионских действий из-за того, что здесь расположены офисы многих международных организаций и учреждений.