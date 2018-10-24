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У Молдові затримали 5 суддів і прокурора - підозрюють у корупції

Середа, 24 жовтня 2018, 04:47

Співробітники Антикорупційної прокуратури Молдови затримали 5 суддів і прокурора - вони підозрюються в отриманні хабарів в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що загалом у кримінальній справі затримали 10 осіб (5 суддів, прокурор, адвокат, юридичний інспектор, лікар і один із звинувачених).

Як заявили у Генпрокуратурі Молдови, "процедуру кримінального переслідування розпочали за ініціативою генерального прокурора Едуарда Харунжена". Тривають слідчі дії.

Затримані (3 суддів апеляційної палати і 2 з суду Центрального сектора Кишинева) підозрюються в отриманні хабарів в особливо великих розмірах. В обмін на гроші судді ухвалювали виправдувальні вироки", - повідомили у відомстві.

Посередниками в отриманні хабарів були адвокат і прокурор, збором грошей займалися лікар і один зі звинувачених, який проходять у кримінальній справі.

На оприлюдненому відео показано, як один із суддів розподіляє грошові кошти.

Теми: Молдовакорупція
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