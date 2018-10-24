В Молдове задержали 5 судей и прокурора - подозревают в коррупции

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдовы задержали 5 судей и прокурора - они подозреваются в получении взяток в особо крупных размерах.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что всего по уголовному делу задержали 10 человек (5 судей, прокурор, адвокат, юридический инспектор, врач и один из обвиняемых).

Как заявили в Генпрокуратуре Молдовы, "процедуру уголовного преследования начали по инициативе генерального прокурора Эдуарда Харунжена". Продолжаются следственные действия.

Задержанные (3 судей апелляционной палаты и 2 из суда Центрального сектора Кишинева) подозреваются в получении взяток в особо крупных размерах. В обмен на деньги судьи принимали оправдательные приговоры", - сообщили в ведомстве.

Посредниками в получении взяток были адвокат и прокурор, сбором денег занимались врач и один из обвиняемых, который проходят по уголовному делу.

На обнародованном видео показано, как один из судей распределяет денежные средства.