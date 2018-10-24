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Радник Трампа: Рішення про нові санкції проти РФ ще не прийняте

Середа, 24 жовтня 2018, 05:46
Радник Трампа: Рішення про нові санкції проти РФ ще не прийняте

Радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Білий дім поки не ухвалив остаточного рішення про запровадження нових санкцій проти РФ.

Про це повідомляє Reuters.

"Радник з питань нацбезпеки Болтон заявив у вівторок, що остаточного рішення про запровадження нових санкцій проти РФ ще немає", - йдеться у повідомленні.

За словами Болтона, у Білому домі обдумували доцільність нових санкцій у зв'язку із використанням у Великій Британії бойового газу з метою отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.

Лондон звинувачує у цьому Росію, Кремль, у свою чергу, усе заперечує.

Раніше у Держдепі США нагадали про другу частину санкцій проти РФ, запроваджених через отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, і підкреслили, що нові заходи будуть "надзвичайно суворими".

Перший етап санкцій США проти Росії у зв'язку із застосуванням хімічної зброї на території Великої Британії почав діяти 27 серпня.

Санкції забороняють експорт в Росію товарів і технологій, які контролюються американськими регуляторами за критерієм "Національна безпека" (це, наприклад, авіоніка, підводні апарати, деякі газові турбіни, калібрувальне обладнання тощо).

Водночас надалі будуть видаватися ліцензії на експорт в РФ товарів і технологій, необхідних для забезпечення безпеки цивільної пасажирської авіації. Стовідсоткові "дочки" американських корпорацій в Росії зможуть, як і раніше ввозити "чутливі товари".

Теми: СШАРосіясанкції
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