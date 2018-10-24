Советник Трампа: Решение о новых санкциях против РФ еще не принято

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Белый дом пока не принял окончательного решения о введении новых санкций против РФ.

Об этом сообщает Reuters.

"Советник по вопросам нацбезопасности Болтон заявил во вторник, что окончательного решения о введении новых санкций против РФ еще нет", - говорится в сообщении.

По словам Болтона, в Белом доме обдумывали целесообразность новых санкций в связи с использованием в Великобритании боевого газа с целью отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Лондон обвиняет в этом Россию, Кремль, в свою очередь, все отрицает.

Ранее в Госдепе США напомнили о второй части санкций против РФ, введенных из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и подчеркнули, что новые меры будут "чрезвычайно суровыми".

Первый этап санкций США против России в связи с применением химического оружия на территории Великобритании начал действовать 27 августа.

Санкции запрещают экспорт в Россию товаров и технологий, контролируемых американскими регуляторами по критерию "Национальная безопасность" (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.).

В то же время в дальнейшем будут выдаваться лицензии на экспорт в Россию товаров и технологий, необходимых для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации. Стопроцентные "дочки" американских корпораций в России смогут по-прежнему ввозить "чувствительные товары".