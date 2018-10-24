Царнаєв запевняв ФБР, що спільником вибуху в Бостоні був лише його брат

Один із учасників терористичного нападу на Бостонському марафоні в квітні 2013 року Джохар Царнаєв із братом самостійно виготовив вибуховий пристрій і запланував напад, жертвами якого стали троє людей.

Про це він заявив на допиті агентам ФБР, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на опубліковані вперше документи судового процесу.

Як випливає з них, Царнаєв, спілкувався зі слідчими до того, як йому повідомили про його права. На той момент його старший брат Тамерлан уже загинув у перестрілці з поліцією.

Джохар у момент, коли поліція оточила його, відчував біль від кульових поранень в обличчя і щелепу. Він не міг розмовляти і відповідав на запитання агентів ФБР записками.

Джохар Царнаєв повідомив слідчим, що він і його брат створювали вибухові пристрої за своїми власними кресленнями, купували компоненти для бомб і зібрали вибухові пристрої.

Під час вибуху 15 квітня 2013 року біля фінішної межі бостонського марафону, крім трьох загиблих, були поранені близько 260 осіб. Ці відомості містяться в рапортах ФБР, які були надані суду.

За словами Джохара Царнаєва, вибухові пристрої були зібрані ним у квартирі брата в Кембриджі, штат Массачусетс.

Розкриті нині відомості дають відповідь на давно поставлені запитання про те, де були виготовлені бомби і чи був хтось, хто ці бомби передав братам Царнаєвим.

Агенти ФБР дали під присягою свідчення на процесі у справі Царнаєва, що не змогли знайти сліди вибухівки в квартирі старшого брата, а при пошуку навіть демонтували сантехніку, сподіваючись знайти сліди вибухівки.

У публікації на сайті CNBCNews розповідається, що Джохар Царнаєв, спілкуючись зі слідчими, описував, як він з братом Тамерланом цілими тижнями розбирали куплені піротехнічні патрони, видобуваючи з них порох для підривних пристроїв.

Розкриті тепер документи підтверджують, що створення бомб здійснювалося здебільшого в квартирі Тамерлана, але іноді також в автомобілі Джохара.

Одразу після того, як бомби були виготовлені, повідомив Джохар слідчим, брати стали шукати місця, де здійснити вибухи в п'ятницю, 12 квітня 2013 року.

Поки вони обирали відповідні місця, включно з поліцейськими відділками в Кембриджі і Бостоні, їм стало відомо, що в найближчий понеділок відбудеться Бостонський марафон. І вони вирішили, що підірвуть свої бомби на марафоні.