Царнаев уверял ФБР, что сообщником взрыва в Бостоне был лишь его брат

Один из участников террористического нападения на Бостонском марафоне в апреле 2013 года Джохар Царнаев с братом самостоятельно изготовил взрывное устройство и запланировал нападение, жертвами которого стали три человека.

Об этом он заявил на допросе агентам ФБР, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на опубликованные впервые документы судебного процесса.

Как следует из них, Царнаев общался со следователями до того, как ему сообщили о его правах. На тот момент его старший брат Тамерлан уже погиб в перестрелке с полицией.

Джохар в момент, когда полиция окружила его, чувствовал боль от пулевых ранений в лицо и челюсть. Он не мог разговаривать и отвечал на вопросы агентов ФБР записками.

Джохар Царнаев сообщил следователям, что он и его брат создавали взрывные устройства по своим собственным чертежам, покупали компоненты для бомб и собрали взрывные устройства.

Во время взрыва 15 апреля 2013 года у финишной черты бостонского марафона, кроме троих погибших, были ранены около 260 человек. Эти сведения содержатся в рапортах ФБР, которые были предоставлены суду.

По словам Джохара Царнаева, взрывные устройства были собраны им в квартире брата в Кембридже, штат Массачусетс.

Раскрытые сейчас сведения дают ответ на давно поставленные вопросы о том, где были изготовлены бомбы и был ли кто-то, кто эти бомбы передал братьям Царнаевым.

Агенты ФБР дали под присягой показания на процессе по делу Царнаева, не смогли найти следы взрывчатки в квартире старшего брата, а при поиске даже демонтировали сантехнику, надеясь найти следы взрывчатки.

В публикации на сайте CNBCNews рассказывается, что Джохар Царнаев, общаясь со следователями, описывал, как он с братом Тамерланом целыми неделями разбирали купленные пиротехнические патроны, добывая из них порох для подрывных устройств.

Раскрытые теперь документы подтверждают, что создание бомб осуществлялось преимущественно в квартире Тамерлана, но иногда также в автомобиле Джохара.

Сразу после того, как бомбы были изготовлены, сообщил Джохар следователям, братья стали искать места, где осуществить взрывы в пятницу, 12 апреля 2013 года.

Пока они выбирали подходящие места, включая полицейские участки в Кембридже и Бостоне, им стало известно, что в ближайший понедельник состоится Бостонский марафон. И они решили, что взорвут свои бомбы на марафоне.