У Римі обвалився ескалатор із фанатами ЦСКА, постраждали й українці

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Середа, 24 жовтня 2018, 09:24
Vigili del Fuoco

У Римі на станції метро Repubblica у вівторок сталася аварія ескалатора, на якому спускалися вболівальники московського клубу ЦСКА.

Ескалатор обвалився, коли на ньому їхали російські футбольні фанати, що прямували на матч Ліги чемпіонів між італійською "Ромою" і ЦСКА, передає "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

За даними італійської влади, постраждали 24 людини. Одному потерпілому можуть ампутувати ступню.

Ймовірно, аварію могли спровокувати вболівальники ЦСКА, які почали стрибати на ескалаторі.

"Росіяни стрибали і танцювали, вони були п'яними", – розповіли рятувальникам очевидці.

Мер міста Вірджинія Раджі також сказала: "Свідки бачили, як на ескалаторі стрибали і танцювали".

Вона додала, що причину аварії встановить розслідування.

 
ansa

Російське агентство ТАСС із посиланням на посольство РФ в Італії повідомляє, що в результаті обвалення ескалатора в римському метро "було госпіталізовано 15 росіян, п'ятеро з них вже виписані".

Одному з росіян знадобилася операція.

 
ansa

За даними дипломатів, ще четверо постраждалих є громадянами України. Російське диппредставництво запропонувало допомогу і їм.

Директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев підтвердив "Українській правді", що серед постраждалих є 4 наших громадян.

"Усі вони госпіталізовані до однієї з місцевих клінік. Їхні травми не становлять загрози життю. Це травми ніг, побиті ноги, детальніше не скажу. За попередньою інформацією, вони вже мають бути виписані з лікарні", – повідомив він.

За попередніми даними, усі четверо вже 24 жовтня готові повернутися в Київ.

"Наш консул у Римі підтримує постійний контакт з ними. І посольство наше готове надати усю необхідну допомогу в усьому – що стосується надання меддопомоги, повернення на батьківщину тощо – в повному обсязі, у разі якщо така потреба виникне", – додав Погорельцев.

УП, оновлено
Теми: Італія спорт футбол Росія
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