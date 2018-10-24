У Римі обвалився ескалатор із фанатами ЦСКА, постраждали й українці

У Римі на станції метро Repubblica у вівторок сталася аварія ескалатора, на якому спускалися вболівальники московського клубу ЦСКА.

Ескалатор обвалився, коли на ньому їхали російські футбольні фанати, що прямували на матч Ліги чемпіонів між італійською "Ромою" і ЦСКА, передає "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

За даними італійської влади, постраждали 24 людини. Одному потерпілому можуть ампутувати ступню.

#Roma #metro #repubblica, aggiornamento ore 21:00: terminata la prima fase dell’intervento dei #vigilidelfuoco, tutti i feriti sono stati soccorsi e avviati agli ospedali. Prosegue l’intervento di messa in sicurezza pic.twitter.com/PpqwYlmBDm — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 23 октября 2018 г.

Ймовірно, аварію могли спровокувати вболівальники ЦСКА, які почали стрибати на ескалаторі.

"Росіяни стрибали і танцювали, вони були п'яними", – розповіли рятувальникам очевидці.

Мер міста Вірджинія Раджі також сказала: "Свідки бачили, як на ескалаторі стрибали і танцювали".

Вона додала, що причину аварії встановить розслідування.

Російське агентство ТАСС із посиланням на посольство РФ в Італії повідомляє, що в результаті обвалення ескалатора в римському метро "було госпіталізовано 15 росіян, п'ятеро з них вже виписані".

Одному з росіян знадобилася операція.

ansa

За даними дипломатів, ще четверо постраждалих є громадянами України. Російське диппредставництво запропонувало допомогу і їм.

Директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев підтвердив "Українській правді", що серед постраждалих є 4 наших громадян.

"Усі вони госпіталізовані до однієї з місцевих клінік. Їхні травми не становлять загрози життю. Це травми ніг, побиті ноги, детальніше не скажу. За попередньою інформацією, вони вже мають бути виписані з лікарні", – повідомив він.

За попередніми даними, усі четверо вже 24 жовтня готові повернутися в Київ.

Постраждалі в метро у Римі громадяни України госпіталізовані в одній з місцевих клінік. Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих українців. Консул підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки. pic.twitter.com/pesd7Y4hGk — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) October 24, 2018

"Наш консул у Римі підтримує постійний контакт з ними. І посольство наше готове надати усю необхідну допомогу в усьому – що стосується надання меддопомоги, повернення на батьківщину тощо – в повному обсязі, у разі якщо така потреба виникне", – додав Погорельцев.