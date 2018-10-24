В Риме обрушился эскалатор с фанатами ЦСКА, пострадали и украинцы

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Среда, 24 октября 2018, 09:24
Vigili del Fuoco

В Риме на станции метро Repubblica во вторник произошла авария эскалатора, на котором спускались болельщики московского клуба ЦСКА.

Эскалатор обрушился, когда на нем ехали российские футбольные фанаты, которые направлялись на матч Лиги чемпионов между итальянской "Ромой" и ЦСКА, передает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA

По данным итальянских властей, пострадали 24 человека. Одному пострадавшему могут ампутировать ступню.

Вероятно, аварию могли спровоцировать болельщики ЦСКА, которые начали прыгать на эскалаторе.

"Русские прыгали и танцевали, они были пьяными", – рассказали спасателям очевидцы.

Мэр города Вирджиния Раджи также сказала: "Свидетели видели, как на эскалаторе прыгали и танцевали".

Она добавила, что причину аварии установит расследование.

 
ansa

Российское агентство ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Италии сообщает, что в результате обрушения эскалатора в римском метро "были госпитализированы 15 россиян, пятеро из них уже выписаны".

Одному из россиян понадобилась операция.

 
ansa

По данным дипломатов, еще четверо пострадавших являются гражданами Украины. Российское диппредставительство предложило помощь и им.

Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев подтвердил "Украинской правде", что среди пострадавших есть 4 наших граждан.

"Все они госпитализированы в одну из местных клиник. Их травмы не составляют угрозу жизни. Это травмы ног, побиты ноги, подробнее не скажу. По предварительной информации, они уже должны быть выписаны из больницы", – сообщил он.

По предварительным данным, все четверо уже 24 октября готовы вернуться в Киев.

"Наш консул в Риме поддерживает постоянный контакт с ними. И посольство наше готово предоставить всю необходимую помощь во всем – что касается оказания медпомощи, возвращения на родину и тому подобное – в полном объеме, в случае если такая необходимость возникнет", – добавил Погорельцев.

УП, обновлено
Темы: Италия спорт футбол Росcия
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