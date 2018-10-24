Голову Рівненщини і проректора НАУ спіймали на брехні у деклараціях

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протоколи щодо голови Рівненської обладміністрації і проректора НАУ за декларування недостовірної інформації.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Відзначається, що у декларації голови Рівненської обладміністрації Олексія Муляренка під час перевірки декларації виявили недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 242,67 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

"Проректор Національного авіаційного університету Валерій Чепіженко не вніс інформацію до Єдиного державного реєстру в зв’язку з отриманням у приватну власність двох квартир вартістю 365 тисяч 190 гривень та 535 тисяч 680 гривень", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що НАЗК направив ще 10 протоколів до суду щодо нинішніх та звільнених посадовців Нацполіції, ДФС, секретаріату Кабміну, Київради, Київської місцевої прокуратури та Українського державного підприємства "Укрхімтрансаміак", які несвоєчасно подали декларації та не повідомили про суттєві зміни в майновому стані.

Посади і прізвища згаданих посадовців не повідомляються.

У НАЗК також нагадали, що складення протоколу і передача його до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення у судовому порядку.