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Главу Ровенщины и проректора НАУ поймали на лжи в декларациях

Среда, 24 октября 2018, 09:59

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протоколы в отношении председателя Ровенской обладминистрации и проректора НАУ за декларирование недостоверной информации.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что в декларации председателя Ровенской обладминистрации Алексея Муляренко при проверке декларации обнаружили недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму 242,67 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

"Проректор Национального авиационного университета Валерий Чепиженко не внес информацию в Единый государственный реестр в связи с получением в частную собственность двух квартир стоимостью 365 тысяч 190 гривен и 535 тысяч 680 гривен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что НАПК направило еще 10 протоколов в суд в отношении нынешних и уволенных чиновников Нацполиции, ГФС, секретариата Кабмина, Киевсовета, Киевской местной прокуратуры и ГП "Укрхимтрансаммиак", которые несвоевременно подали декларации и не сообщили о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Должности и фамилии упомянутых чиновников не сообщаются.

В НАПК также напомнили, что составление протокола и передача его в суд не означает признание лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке.

Украинская правда 
Темы: НАПКдекларацииРовенская область
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