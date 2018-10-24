На Сумщині обстріляли авто охоронця нафтопроводу

23 жовтня близько 18.30 в с. Герасимівка Роменського району Сумської області невідомі розстріляли авто охоронної фірми ТОВ "Секюрайті", в результаті чого співробітник компанії був госпіталізований з пораненням рук і ніг.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

Зазначається, що подія сталася поблизу приватного будинку по вул. Миру.

"У той час, коли начальник засадної групи Східної філії ТОВ "Секюрайті" сидів у транспортному засобі "Ford", очікуючи колегу, невідомий обстріляв його авто. Лише на транспортному засобі нараховано 18 кульових отворів", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додають, що потерпілий з вогнепальними пораненнями рук та ніг госпіталізований.

Наразі у рамках кримінального провадження встановлюються обставини замаху на умисне вбивство співробітника Східної філії ТОВ "Секюрайті".

У відомстві повідомляють, що діяльність потерпілого пов’язана з охороною нафтопроводів Сумської, Полтавської та Чернігівської областей.