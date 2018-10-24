Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Сумщині обстріляли авто охоронця нафтопроводу

Середа, 24 жовтня 2018, 10:42
На Сумщині обстріляли авто охоронця нафтопроводу

23 жовтня близько 18.30 в с. Герасимівка Роменського району Сумської області невідомі розстріляли авто охоронної фірми ТОВ "Секюрайті", в результаті чого співробітник компанії був госпіталізований з пораненням рук і ніг.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

Зазначається, що подія сталася поблизу приватного будинку по вул. Миру.

"У той час, коли начальник засадної групи Східної філії ТОВ "Секюрайті" сидів у транспортному засобі "Ford", очікуючи колегу, невідомий обстріляв його авто. Лише на транспортному засобі нараховано 18 кульових отворів", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додають, що потерпілий з вогнепальними пораненнями рук та ніг госпіталізований.

 
 
 

Наразі у рамках кримінального провадження встановлюються обставини замаху на умисне вбивство співробітника Східної філії ТОВ "Секюрайті".

 
 

У відомстві повідомляють, що діяльність потерпілого пов’язана з охороною нафтопроводів Сумської, Полтавської та Чернігівської областей.

Українська правда
Теми: Сумська областьпрокуратураобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Сумська область
Обстріли Сумщини: за добу – майже 100 "прильотів"
Росіяни били по Сумщині з мінометів та артилерії, пошкодили приватні будинки
Кількість загиблих через атаку на Білопілля зросла
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: