На Сумщині обстріляли авто охоронця нафтопроводу

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Середа, 24 жовтня 2018, 10:42

23 жовтня близько 18.30 в с. Герасимівка Роменського району Сумської області невідомі розстріляли авто охоронної фірми ТОВ "Секюрайті", в результаті чого співробітник компанії був госпіталізований з пораненням рук і ніг.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

Зазначається, що подія сталася поблизу приватного будинку по вул. Миру.

"У той час, коли начальник засадної групи Східної філії ТОВ "Секюрайті" сидів у транспортному засобі "Ford", очікуючи колегу, невідомий обстріляв його авто. Лише на транспортному засобі нараховано 18 кульових отворів", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додають, що потерпілий з вогнепальними пораненнями рук та ніг госпіталізований.

 
 
 

Наразі у рамках кримінального провадження встановлюються обставини замаху на умисне вбивство співробітника Східної філії ТОВ "Секюрайті".

 
 

У відомстві повідомляють, що діяльність потерпілого пов’язана з охороною нафтопроводів Сумської, Полтавської та Чернігівської областей.

Українська правда
Теми: Сумська область прокуратура обстріл
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