На Сумщине обстреляли авто охранника нефтепровода

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Среда, 24 октября 2018, 10:42

23 октября около 18.30 в с. Герасимовка Роменского района Сумской области неизвестные расстреляли авто охранной фирмы ООО "Секюрайти", в результате чего сотрудник компании был госпитализирован с ранением рук и ног.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

Отмечается, что произошло вблизи частного дома по ул. Мира.

"В то время, когда начальник засадной группы Восточного филиала ООО "Секюрайти" сидел в автомобиле "Ford", ожидая коллегу, неизвестный обстрелял его автомобиль. Только на транспортном средстве насчитали 18 пулевых отверстий", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что потерпевший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован.

 
 
 

Сейчас в рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства покушения на умышленное убийство сотрудника Восточного филиала ООО "Секюрайти".

 
 

В ведомстве сообщают, что деятельность потерпевшего связана с охраной нефтепроводов Сумской, Полтавской и Черниговской областей.

Украинская правда
Темы: Сумская область прокуратура обстрел
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