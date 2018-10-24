У Києві почало діяти обмеження на продаж алкоголю

Рішення Київської міської ради про заборону продажу алкогольних напоїв з 23:00 до 10:00 ранку набуло чинності.

Відповідний документ 24 жовтня опублікували в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

Обмеження поширюється на продаж алкогольного пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин.

Згідно з проектом рішення, заборона стосується суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем, крім закладів ресторанного господарства - на них заборона не поширюється.

27 вересня на засіданні Київської міськради відповідне рішення про заборону на нічний продаж алкоголю підтримали 77 депутатів.

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