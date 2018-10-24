Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві почало діяти обмеження на продаж алкоголю

Середа, 24 жовтня 2018, 11:02

Рішення Київської міської ради про заборону продажу алкогольних напоїв з 23:00 до 10:00 ранку набуло чинності.

Відповідний документ 24 жовтня опублікували в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

Обмеження поширюється на продаж алкогольного пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин.

Згідно з проектом рішення, заборона стосується суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем, крім закладів ресторанного господарства - на них заборона не поширюється.

27 вересня на засіданні Київської міськради відповідне рішення про заборону на нічний продаж алкоголю підтримали 77 депутатів.

Читайте також: Тверезі ночі: де можна досі придбати алкоголь після 22.00

 
газета "хрещатик"

Українська правда
Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: