В Киеве начало действовать ограничение на продажу алкоголя

Решение Киевского городского совета о запрете продажи алкогольных напитков с 23:00 до 10:00 утра вступило в силу.

Соответствующий документ 24 октября опубликовали в газете Киевского городского совета "Хрещатик".

Ограничение распространяется на продажу алкогольного пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин.

Согласно проекту решения, запрет касается субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на розничную торговлю алкоголем, кроме заведений ресторанного хозяйства - на них запрет не распространяется.

27 сентября на заседании Киевского горсовета соответствующее решение о запрете на ночную продажу алкоголя поддержали 77 депутатов.

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