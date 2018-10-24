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В комісії з риболовства на Азові скандал: нардеп вимагає видворити росіян

Середа, 24 жовтня 2018, 12:31

Народний депутат Рефат Чубаров заявив, що робота російсько-української комісії з питань рибальства на Азовському морі, яка проходила під Києвом,  має бути негайно припинена, а представники РФ мають покинути Україну.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на відео з його виступом  у Facebook  громадської активістки Наталії Лютікової

За його словами, у зв'язку з тим, що брутально порушені закони України, ті люди, які є злочинцями, мають негайно покинути українську територію.

"Тому - жодної роботи в групах, ні вночі, ні вдень! Злочинці мають бути негайно видворені за межі української території", - заявив Чубаров.

Повідомляється, що українським правоохоронцям, які прибули за його викликом, нардеп пояснив, що російську делегацію очолює чиновник Ігор Рульов, який минулого року відвідував Крим.

"З точки зору українського законодавства він здійснив правопорушення, і на нашій території він є злочинцем. І я вас офіційно інформую, що в цьому готелі є принаймні один правопорушник. Наші докази взяті з офіційних сайтів Азовсько-Чорноморського управління з питань риболовства", - сказав політик.

За його інформацією, ще три представники російської делегації порушували українські закони.

Звертаючись до українських представників комісії, нардеп нагадав, що десятки тисяч людей були змушені залишити Крим після російської окупації, понад 70 людей кинуті за грати Російською Федерацією і понад сто дітей залишилися через це без батьків. Сам Чубаров як голова Меджлісу кримськотатарського народу вже п'ятий рік не може відвідати півострів.

"Ви запрошуєте дипломата російського, ви сидите зі злочинцем! Невже ви гадаєте, що Україна вам це пробачить? Я закликаю негайно припинити це збіговисько зі злочинцями!" - заявив Чубаров.

На протести членів комісії, що треба зачекати і все як слід обговорити, він відповів, що нічого чекати і нічого обговорювати.

"Негайно збирайте речі і покиньте Україну. Немає чого чекати. Чи ви хочете обговорити нюанси згвалтування?", - уточнив він.

Зазначається, що після цього в засіданні було оголошено перерву.

Повідомляється, що 23 жовтня у Києві відкрилася 30-та сесія російсько-української комісії з питань риболовства в Азовському морі.

Раніше співробітники прикордонної служби ФСБ РФ неподалік населеного пункту Весело-Вознесенка (РФ), затримали двох громадян України, які ловили рибу в Азовському морі.

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Українська правда
Теми: УкраїнаРосіяАзовське море
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