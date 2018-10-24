В комиссии по рыболовству на Азове скандал: нардеп требует выдворить россиян

Народный депутат Рефат Чубаров заявил, что работа российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая проходила под Киевом, должна быть немедленно прекращена, а представители РФ должны покинуть Украину.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на видео с его выступлением в Facebook общественной активистки Натальи Лютиковой.

По его словам, в связи с тем, что грубо нарушены законы Украины, те люди, которые являются преступниками, должны немедленно покинуть украинскую территорию.

"Поэтому - никакой работы в группах, ни ночью, ни днем! Преступники должны быть немедленно выдворены за пределы украинской территории", - заявил Чубаров.

Сообщается, что украинским правоохранителям, которые прибыли по его вызову, нардеп пояснил, что российскую делегацию возглавляет чиновник Игорь Рулев, который в прошлом году посещал Крым.

"С точки зрения украинского законодательства он совершил правонарушение, и на нашей территории он является преступником. И я вас официально информирую, что в этом отеле есть по крайней мере один правонарушитель. Наши доказательства взяты из официальных сайтов Азово-Черноморского управления по вопросам рыболовства", - сказал политик.

По его информации, еще три представителя российской делегации нарушали украинские законы.

Обращаясь к украинским представителям комиссии, нардеп напомнил, что десятки тысяч людей были вынуждены покинуть Крым после российской оккупации, более 70 человек брошены за решетку Российской Федерацией и более ста детей остались без родителей.

Сам Чубаров как председатель Меджлиса крымскотатарского народа уже пятый год не может посетить полуостров.

"Вы приглашаете дипломата российского, вы сидите с преступником! Неужели вы думаете, что Украина вам это простит? Я призываю немедленно прекратить это сборище с преступниками!" - заявил Чубаров.

На протесты членов комиссии, что надо подождать и все как следует обсудить, он ответил, что нечего ждать и ничего обсуждать.

"Немедленно собирайте вещи и покиньте Украину. Нечего ждать. Или вы хотите обсудить нюансы изнасилования?", - уточнил он.

Отмечается, что после этого в заседании был объявлен перерыв.

Сообщается, что 23 октября в Киеве открылась 30-я сессия российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

Ранее сотрудники пограничной службы ФСБ РФ недалеко от российского населенного пункта Весело-Вознесенка задержали двух граждан Украины, которые ловили рыбу в Азовском море.

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