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Голова МЗС Польщі розказав, як розблокувати історичний діалог з Україною

Середа, 24 жовтня 2018, 12:42

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович переконаний, що у питанні історичної політики Польщі та України необхідна добра воля обох сторін.

Про це він заявив після зустрічі з українським колегою Павлом Клімкіним 23 жовтня, повідомляє українська служба "Польського радіо".

"Якби нам з нашого боку вдалося здійснити якісь рішучі заходи з цього питання (відновлення українських місць пам’яті. – Ред.), то я думаю, що українська сторона теж може зробити певні кроки і допустити польських дослідників до можливих ексгумацій. Потрібна добра воля з обох сторін, ми цю добру волю показали", - сказав польський міністр.

Чапутович вважає, що рішення з цього питання мають прийняти також відповідні установи, наприклад, Інститути національної пам’яті.

За словами Клімкіна, "іти далі" в історичному діалозі України та Польщі заважає емоційний контекст. Втім, міністр переконаний: після перемовин у Варшаві вдалося створити концепцію наступних дій.

"Я дуже сподіваюся, що ця логіка дозволить нам добре розуміти один одного у питаннях історії та співпрацювати. З міністром Чапутовичем ми додатково попрацюємо над практичними результатами, нині ми про них розмовляли і найближчим часом я сподіваюся, ми повідомимо, як все відбуватиметься", - сказав Клімкін.

Український міністр не назвав конкретних місць пам’яті, про які йшла мова на зустрічі. Водночас голова МЗС України запевнив, що інформація про них буде оприлюднена найближчим часом.

Інститут національної пам’яті України ініціював мораторій на ексгумацію поляків в Україні у відповідь на вандалізм щодо українських пам’ятників на території Польщі, зокрема, на кладовищі у Грушовичах під Перемишлем.

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявляв, що Україна зможе дозволити ексгумацію останків польських жертв тоді, коли польська сторона надасть своє бачення легалізації українських пам'ятників у Польщі.

Європейська правда

Теми: Польщаісторія
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