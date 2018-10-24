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Глава МИД Польши рассказал, как разблокировать исторический диалог с Украиной

Среда, 24 октября 2018, 12:42

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович убежден, что в вопросе исторической политики Польши и Украины необходима добрая воля обеих сторон.

Об этом он заявил после встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным 23 октября, сообщает Украинская служба "Польского радио".

"Если бы нам с нашей стороны удалось осуществить какие-то решительные меры в этом вопросе (восстановление украинских мест памяти. - Ред.), то я думаю, что украинская сторона тоже может сделать определенные шаги и допустить польских исследователей к возможным эксгумациям. Нужна добрая воля с обеих сторон, и мы эту добрую волю показали", - сказал польский министр.

Чапутович считает, что решение по этому вопросу должны принять также соответствующие учреждения, например, институты национальной памяти.

По словам Климкина, "идти дальше" в историческом диалоге Украины и Польши мешает эмоциональный контекст. Впрочем, министр убежден: после переговоров в Варшаве удалось создать концепцию последующих действий.

"Я очень надеюсь, что эта логика позволит нам хорошо понимать друг друга в вопросах истории и сотрудничать. С министром Чапутовичем мы дополнительно поработаем над практическими результатами, мы о них говорили и в ближайшее время, я надеюсь, мы сообщим, как все будет происходить", - сказал Климкин.

Украинский министр не назвал конкретных мест памяти, о которых шла речь на встрече. В то же время глава МИД Украины заверил, что информация о них будет обнародована в ближайшее время.

Институт национальной памяти Украины инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в ответ на вандализм в отношении украинских памятников на территории Польши, в частности, на кладбище в Грушовичах под Перемышлем.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявлял, что Украина сможет разрешить эксгумацию останков польских жертв тогда, когда польская сторона представит свое видение легализации украинских памятников в Польше.

Европейская правда

Темы: Польшаистория
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