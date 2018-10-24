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Привласнення мільйонів "Ощадбанку": затримали сина нардепа

Середа, 24 жовтня 2018, 12:43
Привласнення мільйонів Ощадбанку: затримали сина нардепа

У справі про привласнення коштів державного "Ощадбанку" правоохоронці затримали сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, не називаючи імена фігурантів справи.

"Затримано та повідомлено про підозру і сина чинного народного депутата, який разом з іншими бенефіціарними власниками групи "Креатив" (на той час) набув корпоративні права ПАТ "Чорноморгідрозалізобетон", придбані за рахунок коштів банку", – кажуть у прокуратурі.

Загалом у справі затримано 10 осіб, яким повідомлено про підозру.

Зокрема, йдеться про двох чинних та одного колишнього працівника банку, у тому числі, заступника голови правління. За версією слідства, вони готували документацію для видачі кредиту, кошти з якого були привласнені, і приховували наявні невідповідності і порушення у документах.

Серед підозрюваних також є оцінювач, яка надала оцінку майновим правам за фіктивним договором поставки товарів. Банк прийняв ці права в якості забезпечення кредиту.

Крім того, повідомлення про підозру вручили 6 екс-працівникам групи "Креатив", через яку нібито відбувалось заволодіння коштами. У прокуратурі кажуть, що головний бухгалтер та ще 5 співробітників підробили низку документів і договорів, "безпосередньо здійснювали легалізацію коштів, шляхом їх перерахування у безготівкову форму".

"Прокурорами САП внесено до суду відповідні клопотання щодо усіх підозрюваних про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 5 до 150 млн. грн. залежно від ролі кожного з учасників", – йдеться в повідомленні.

Слідство стверджує, що у 2013-2014 році бенефіціари "Креативу" заволоділи 20 мільйонами доларів "Ощадбанку", що на той момент складало 160 мільйонів гривень.

Банк нібито безпідставно та в порушення законодавства уклав з "Креативом" договір на кредит на таку суму, хоча наявне забезпечення дозволяло видати кредит на суму не більше 7 мільйонів (або 56 мільйонів гривень).

Привласнені кошти вивели на рахунки белізьких та швейцарських офшорів під виглядом виконання контрактів з поставки тропічної олії, чого насправді не було.

"У подальшому за рахунок указаних коштів тодішніми бенефіціарними власниками групи "Креатив" на підконтрольну їм компанію-нерезидента придбано корпоративні права одного з підприємств, а частину коштів було використано на власні потреби", – стверджують у прокуратурі.

Напередодні НАБУ і САП повідомили, що розслідують заволодіння 20 мільйонами доларів США державного банку, організоване народним депутатом.

Правоохоронці не назвали ім'я депутата, однак за даними УП, йдеться про Станіслава Березкіна. Крім того, саме Березкін із сином були засновниками холдингу "Креатив", про яке каже слідство.

У САП пообіцяли найближчим часом направити до ГПУ подання на зняття недоторканності з нардепа.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаАнтикорупційна прокуратураНАБУ
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