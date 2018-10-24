На реабілітації бійців АТО розікрали більше 5 мільйонів

Співробітники СБУ та прокуратура Києва викрили механізм розкрадання комерсантами бюджетних коштів, виділених на реабілітацію постраждалих учасників бойових дій.

Про це повідомляє у середу прес-центр Служби безпеки.

Оперативники спецслужби встановили, що під час торгів на надання послуг з реабілітації воїнів, проведених Державною службою у справах ветеранів війни та учасників АТО, ділки надали неправдиві дані про наявність у медичному закладі відповідних спеціалістів та матеріально технічної реабілітаційної бази.

У зв'язку з цим учасники бойових дій не отримали повний спектр реабілітаційних послуг, які передбачені за умовами тендеру.

Співробітники СБУ кажуть, що задокументували, як за цією схемою впродовж 2016-2017 років зловмисники протиправно заволоділи державними коштами на суму понад 6 мільйонів гривень.

Зазначається, що в межах розпочатого кримінального провадження директору закладу, який є також депутатом однієї із місцевих рад, оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 190 (Шахрайство) та 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу.

Водночас, як уточнила "Українській правді" речниця прокуратури Києва Надія Максимець, вищевказаний епізод – лише частина корупційної схеми розкрадання коштів такими закладами по всій території України, зокрема в Харківській, Тернопільскій, Волинській, Київській, Одеській області.

"Цей заклад – уже 9-й санаторій, якими в останні 2 роки займаються органи в тому числі столичної прокуратури", – каже Максимець.

Стосовно підозрюваного, одного з керівників цього закладу, речниця прокуратури Києва уточнила, що він є депутатом Сергіївської селищної ради Білгород-дністровського району Одеської області 1961 року народження, тож, зважаючи на його спеціальний статус, підозру чиновнику підписував прокурор Києва.

За словами речниці прокуратури Києва, в межах цього кримінального провадження допитано понад 700 учасників бойових дій, які надали покази, що вони не отримали в повному обсязі ту програму реабілітації, яка була заявлена.

Крім цього, за словами Максимець, сума "понад 6 мільйонів" – це кошти, які керівник закладу отримав від держави загалом.

"Якісь послуги вони все ж надавали, тож сума збитків сягає 5,6 мільйона гривень, як встановило досудове слідство", – зазначила речниця столичної прокуратури.

На уточнююче запитання, чи поніс хтось із фігурантів цієї масштабної корупційної схеми реальне покарання, Максимець зазначила: "Наразі кілька проваджень направлено до суду, але кінцевого рішення по них ще немає".