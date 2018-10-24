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На реабилитации бойцов АТО разворовали больше 5 миллионов

Среда, 24 октября 2018, 13:20

Сотрудники СБУ и прокуратура Киева разоблачили механизм хищения коммерсантами бюджетных средств, выделенных на реабилитацию пострадавших участников боевых действий.

Об этом сообщает в среду пресс-центр Службы безопасности.

Оперативники спецслужбы установили, что во время торгов на оказание услуг по реабилитации воинов, проведенных Государственной службой по делам ветеранов войны и участников АТО, дельцы предоставили ложные сведения о наличии в медицинском учреждении соответствующих специалистов и материально-технической реабилитационной базы.

В связи с этим участники боевых действий не получили полный спектр реабилитационных услуг, предусмотренных по условиям тендера.

Сотрудники СБУ говорят, что задокументировали, как по этой схеме в течение 2016-2017 годов злоумышленники противоправно завладели государственными средствами на сумму свыше 6 миллионов гривен.

Отмечается, что в рамках начатого уголовного производства директору заведения, который является также депутатом одного из местных советов, объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 (Мошенничество) и 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса.

В то же время, как уточнила "Украинской правде" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, вышеуказанный эпизод - лишь часть коррупционной схемы хищения средств такими заведениями по всей территории Украины, в частности в Харьковской, Тернопольской, Волынской, Киевской, Одесской области.

"Это заведение - уже 9-й санаторий, которыми в последние 2 года занимаются органы в том числе столичной прокуратуры", - говорит Максимец.

В отношении подозреваемого, одного из руководителей этого заведения, пресс-секретарь прокуратуры Киева уточнила, что он является депутатом Сергеевского поселкового совета Белгород-Днестровского района Одесской области 1961 года рождения, поэтому, учитывая его специальный статус, подозрение чиновнику подписывал прокурор Киева.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Киева, в рамках этого уголовного производства допрошено более 700 участников боевых действий, которые предоставили показания, что они не получили в полном объеме ту программу реабилитации, которая была заявлена.

Кроме этого, по словам Максимец, сумма "более 6 миллионов" - это средства, которые руководитель учреждения получил от государства в целом.

"Какие услуги они все же оказывали, поэтому сумма убытков составляет 5,6 миллиона гривен, как установило следствие", - отметила пресс-секретарь столичной прокуратуры.

На уточняющий вопрос, понес ли кто-то из фигурантов этой масштабной коррупционной схемы реальное наказание, Максимец отметила: "Сейчас несколько производств направлены в суд, но окончательного решения по ним еще нет".

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУпрокуратура
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