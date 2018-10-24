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Більшість українців вважають позитивним вплив ЄС на Україну

Середа, 24 жовтня 2018, 13:33

Більше половини громадян України вважають позитивним вплив Європейського союзу на країну.

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.

Вплив на Україну Євросоюзу більшість опитаних (55%) визначили як позитивний; негативним такий вплив вважають 29%.

Найбільш позитивно оцінюють вплив ЄС у Західному (78% позитивних оцінок) та Центральному (51% позитивних оцінок) регіонах. Натомість на Сході співвідношення позитивних та негативних оцінок є приблизно однаковим (42% та 41%), тоді як на Півдні має місце перевага негативного бачення (48% проти 30% позитивних оцінок).

Серед суб’єктів найбільш значущих зовнішніх впливів на Україну опитані відзначали головним чином США (54%) та ЄС (46%); ще 39% вважають, що до найвпливовіших суб’єктів належать Росія, а 29% - МВФ.

Думки про існування потужного впливу США більш поширені на Сході (70%) та Півдні (60%), тоді як відносно найменше - на Заході (40%). Щодо уявлень про визначальний вплив на нашу країну Росії співвідношення протилежне: більш поширеними такі уявлення є в західному та центральному регіонах (40–45% згадувань), а менш поширеними - на Півдні та Сході (33-34%).

Загалом позитивна оцінка впливу на нашу країну з боку США також переважає над негативною (44% проти 36%). І в цьому питанні мають місце помітні регіональні відмінності: позитивні оцінки впливу США дали 68% мешканців Заходу, 48% – Центру, 27% – Сходу та 23% – Півдня.

Вплив Росії переважна більшість опитаних (75%) охарактеризувала як негативний, і лише 8% вважають його корисним для України.

Європейська правда

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Теми: УкраїнаЄвропа
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