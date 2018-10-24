Більшість українців вважають позитивним вплив ЄС на Україну

Більше половини громадян України вважають позитивним вплив Європейського союзу на країну.

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.

Вплив на Україну Євросоюзу більшість опитаних (55%) визначили як позитивний; негативним такий вплив вважають 29%.

Найбільш позитивно оцінюють вплив ЄС у Західному (78% позитивних оцінок) та Центральному (51% позитивних оцінок) регіонах. Натомість на Сході співвідношення позитивних та негативних оцінок є приблизно однаковим (42% та 41%), тоді як на Півдні має місце перевага негативного бачення (48% проти 30% позитивних оцінок).

Серед суб’єктів найбільш значущих зовнішніх впливів на Україну опитані відзначали головним чином США (54%) та ЄС (46%); ще 39% вважають, що до найвпливовіших суб’єктів належать Росія, а 29% - МВФ.

Думки про існування потужного впливу США більш поширені на Сході (70%) та Півдні (60%), тоді як відносно найменше - на Заході (40%). Щодо уявлень про визначальний вплив на нашу країну Росії співвідношення протилежне: більш поширеними такі уявлення є в західному та центральному регіонах (40–45% згадувань), а менш поширеними - на Півдні та Сході (33-34%).

Загалом позитивна оцінка впливу на нашу країну з боку США також переважає над негативною (44% проти 36%). І в цьому питанні мають місце помітні регіональні відмінності: позитивні оцінки впливу США дали 68% мешканців Заходу, 48% – Центру, 27% – Сходу та 23% – Півдня.

Вплив Росії переважна більшість опитаних (75%) охарактеризувала як негативний, і лише 8% вважають його корисним для України.

Європейська правда