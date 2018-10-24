Большинство украинцев считают положительным влияние ЕС на Украину

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Среда, 24 октября 2018, 13:33

Более половины граждан Украины считают положительным влияние Европейского союза на страну.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

Влияние на Украину Евросоюза большинство опрошенных (55%) определили как положительное; негативным такое влияние считают 29%.

Наиболее положительно оценивают влияние ЕС в Западном (78% положительных оценок) и Центральном (51% положительных оценок) регионах. На Востоке соотношение положительных и отрицательных оценок является примерно одинаковым (42% и 41%), тогда как на юге имеет место преобладание негативного видения (48% против 30% положительных оценок).

Среди субъектов наиболее значимых внешних воздействий на Украину опрошенные отмечали главным образом США (54%) и ЕС (46%); еще 39% считают, что к числу самых влиятельных субъектов относятся Россия, а 29% - МВФ.

Мысли о существовании мощного влияния США более распространены на Востоке (70%) и на юге (60%), тогда как относительно меньше всего - на Западе (40%). Относительно представлений об определяющем влиянии на нашу страну России соотношение обратное: более распространенными такие представления есть в западном и центральном регионах (40-45% упоминаний), а менее распространенными - на Юге и Востоке (33-34%).

В целом положительная оценка влияния на нашу страну со стороны США также преобладает над отрицательной (44% против 36%). И в этом вопросе имеют место заметные региональные различия: положительные оценки влияния США дали 68% жителей Запада, 48% - Центра, 27% - Востока и 23% - Юга.

Влияние России подавляющее большинство опрошенных (75%) охарактеризовала как негативное, и лишь 8% считают его полезным для Украины.

Европейская правда

Темы: Украина Европа
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